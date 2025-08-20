Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru!
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da yöneticiler, Akanji transferi için İngiltere'ye gitti.
Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda Gaziantep FK ve iç sahada Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 2'de 2 ile sezona başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan sarı-kırmızılılarda kaleci ile stoper transferi için ciddi bir hareketlilik var.
Galatasaray'ın Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen savunma oyuncusu Manuel Akanji için harekete geçtiği biliniyordu.
GALATASARAY YÖNETİMİ, İNGİLTERE'YE GİTTİ
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-krımızılı yönetim, İsviçreli stoperin transfer görüşmelerini ilerletmek için İngiltere'ye gitti.
CITY'DEN YEŞİL IŞIK
Manchester City cephesinin ise Akanji'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. City'nin bu kararının altında ise teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroyu daraltma isteğinin yattığı ifade edildi.
GALATASARAY OLUMLU YAKLAŞIYOR
Öte yandan Sky Sports'un haberinde ise Galatasaray'ın bu transfer için iyimser olduğu ve anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşeceğie inandığı belirtildi.
Manchester City'e 2022 yılında Dortmund'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinde bugüne dek çıktığı 136 maçta 5 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.
