Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru!

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda Gaziantep FK ve iç sahada Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 2'de 2 ile sezona başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Şu ana kadar kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan sarı-kırmızılılarda kaleci ile stoper transferi için ciddi bir hareketlilik var.



Galatasaray'ın Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen savunma oyuncusu Manuel Akanji için harekete geçtiği biliniyordu.

GALATASARAY YÖNETİMİ, İNGİLTERE'YE GİTTİ



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-krımızılı yönetim, İsviçreli stoperin transfer görüşmelerini ilerletmek için İngiltere'ye gitti.