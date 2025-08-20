NTV.COM.TR

Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da yöneticiler, Akanji transferi için İngiltere'ye gitti.

Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru!

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda Gaziantep FK ve iç sahada Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 2'de 2 ile sezona başlayan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan sarı-kırmızılılarda kaleci ile stoper transferi için ciddi bir hareketlilik var.

Galatasaray'ın Premier Lig devi 'de forma giyen savunma oyuncusu Manuel Akanji için harekete geçtiği biliniyordu.

GALATASARAY YÖNETİMİ, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-krımızılı yönetim, İsviçreli stoperin görüşmelerini ilerletmek için İngiltere'ye gitti.

Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru! - 1

CITY'DEN YEŞİL IŞIK

cephesinin ise Akanji'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. City'nin bu kararının altında ise teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroyu daraltma isteğinin yattığı ifade edildi.

GALATASARAY OLUMLU YAKLAŞIYOR

Öte yandan Sky Sports'un haberinde ise 'ın bu için iyimser olduğu ve anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşeceğie inandığı belirtildi.

Galatasaray Yönetimi, transfer için İngiltere'de: Manchester City'nin yıldızı adım adım "Parçalı"ya doğru! - 2

'e 2022 yılında Dortmund'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle olan 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinde bugüne dek çıktığı 136 maçta 5 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...