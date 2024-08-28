Galatasaray yönetiminde istifa: Olağanüstü toplantı kararı alındı

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti.



Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tüzüğünde yer alan 93. maddeye göre, Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en çok oy alan üye göreve çağrılır.

Başkan dışında Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve Yönetim Kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu ve Başkan düşmüş sayılır.

Bir ay içinde Tüzük hükümlerine uygun olarak yeni seçim yapılır. Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar düşmüş sayılan Başkan ve Yönetim Kurulu görevine devam eder.

AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Galatasaray Kulübü, Young Boys mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından resmi bir açıklama yayınlayarak bazı spekülasyonlara yanıt vermişti.

Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzasının yer aldığı açıklamada, "En kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.