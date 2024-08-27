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Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Young Boys maçı öncesi elini cebine attı. Galatasaraylı idarecilerin Şampiyonlar Ligi bileti için belirlediği rakam ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı
Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Tur maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Tur maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

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deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında bu akşam Young Boys'u konuk edecek.

Rakibini 2 farklı mağlup edip bileti almanın hesaplarını yapan 'da yönetim de elini cebine attı.

Sarı-Kırmızılı idareciler, Young Boys maçına özel prim belirledi.

Fanatik'in haberine göre yönetim, Young Boys'u elemeleri halinde futbolculara kişi başı en az 1 milyon TL tutarında prim yatıracak.

Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı bu akşam 22:00'de başlayacak.

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