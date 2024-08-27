Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı

Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında bu akşam Young Boys'u konuk edecek.
Rakibini 2 farklı mağlup edip Şampiyonlar Ligi bileti almanın hesaplarını yapan Galatasaray'da yönetim de elini cebine attı.
Sarı-Kırmızılı idareciler, Young Boys maçına özel prim belirledi.
Fanatik'in haberine göre yönetim, Young Boys'u elemeleri halinde futbolculara kişi başı en az 1 milyon TL tutarında prim yatıracak.
Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı maç bu akşam 22:00'de başlayacak.
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