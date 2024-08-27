Galatasaray yönetiminden Young Boys maçı için dev prim kararı

Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında bu akşam Young Boys'u konuk edecek.

Rakibini 2 farklı mağlup edip Şampiyonlar Ligi bileti almanın hesaplarını yapan Galatasaray'da yönetim de elini cebine attı.



Sarı-Kırmızılı idareciler, Young Boys maçına özel prim belirledi.



Fanatik'in haberine göre yönetim, Young Boys'u elemeleri halinde futbolculara kişi başı en az 1 milyon TL tutarında prim yatıracak.

Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı maç bu akşam 22:00'de başlayacak.