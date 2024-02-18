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Galatasaray, YOSK deplasmanında rahat kazandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Galatasaray Tunç Holding'e 89-61 yenildi.

Galatasaray, YOSK deplasmanında rahat kazandı

Süper Ligi A Grubunda mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Tunç Holding'i ağırladı.

Ligin iddialı takımlarından Galatasaray Tunç Holding, ilk çeyrekte maça baskısını koyarak skoru 31-16’ya getirdi.

İkinci periyotta YOSK, arayı her ne kadar kapatmak istese de devre arasına 50-28’lik skorla geride girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde ise mücadeleye ağırlığını koymaya devam eden Galatasaray, son periyoda 71-42’lik skor avantajıyla girdi.

Final periyodunda ise Sarı-Kırmızılılar rahat bir galibiyet elde ederek 89-61’luk skorla YOSK’u evinde yendi. YOSK, ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı 100-39 kaybetmişti. Engelsiz Aslanlar evine galibiyet sevinciyle dönerken YOSK, parkeden yine eli boş döndü.

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