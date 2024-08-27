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Galatasaray - Young Boys (Canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor.

Galatasaray - Young Boys (Canlı anlatım)

, Devler Ligi'ne katılım sağlayabilmek için play-off turu rövanşında kritik mücadelede Young Boys'u ağırlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, Devler Ligi elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi

Young Boys:  Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

CANLI ANLATIM

1' Kritik mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

1' Galatasaray'da Icardi ceza sahası içerisinde yerde kaldı, sarı-kırmızılılar pozisyonun ardından penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

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