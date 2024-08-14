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Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off etabında Galatasaray, ilk maçına Young Boys deplasmanında çıkacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys ile yapacağı maça geri sayım başladı. İsviçre temsilcisi ile yapılacak maça dair ayrıntılar futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan , Devler Ligi’ne play-off etabından dahil olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi Young Boys takımı olmuştu. Galatasaray-Young Boys maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte, Galatasaray-Young Boys maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Young Boys maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’da oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos’ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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