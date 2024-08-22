Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.



GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



İki takım arasındaki rövanş müsabakası, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.



İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan katılan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’a konuk oldu.



Young Boys 4. ve 45+4. dakikalarda Monteiro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



66. dakikada oyuna giren Batshuayi 1 dakika içinde golünü attı. 72. dakikada bir kez daha gol bulan Batshuayi maça 2-2 eşitliği getirdi.



Galatasaray'ın Belçikalı santforu Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.



84. dakikada Abdülkerim Bardakcı, VAR uyarısıyla gelen kararla ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Hakemin penaltı kararı sonrası 86. dakikada Ugrinic golü buldu. Mücadele 3-2 İsviçre ekibi lehine sona erdi.

