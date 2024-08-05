Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı gündem oldu. İki takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için mücadele edecek.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.



Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ



Play-off turu eşleşmeleri şöyle:



Young Boys (İsviçre)-Galatasaray



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)



Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)



Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)



Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)



Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)



Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)