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Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin de konuya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, Galatasaray-Young Boys play-off maçı gündem oldu. İki takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için mücadele edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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