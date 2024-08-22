UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray, evinde oynayacağı maçta kazanarak tur atlayan taraf olmak istiyor. Galatasaray'ın elenme ihtimaline karşı ise birçok soru kafa karıştırmaya başladı UEFA'da meydana gelen sistem değişikliği sonrasında, "Galatasaray, Young Boys'a elenirse ne olur? Avrupa Ligi'ne gidecek mi?" sorusu merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.



GALATASARAY, YOUNG BOYS'A ELENİRSE NE OLUR?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybedecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.



LİG FORMATI UYGULANACAK



Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonunda geleneksel grup aşaması yerine lig formayı uygulanacak. Avrupa Ligi’nde yer alan takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman maçı oynayacak.



Takım sayısı Avrupa Ligi’nde 32’den 36’ya yükselirken ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak.