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Galatasaray, Young Boys’a elenirse ne olur? GS elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne mi gidecek?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek. Peki, Galatasaray, Young Boys’a elenirse ne olur? GS elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne mi gidecek?

Galatasaray, Young Boys’a elenirse ne olur? GS elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne mi gidecek?

, UEFA play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

GALATASARAY, YOUNG BOYS'A ELENİRSE NE OLUR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybedecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.

LİG FORMATI UYGULANACAK

Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonunda geleneksel grup aşaması yerine lig formayı uygulanacak. Avrupa Ligi’nde yer alan takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman maçı oynayacak.

Takım sayısı Avrupa Ligi’nde 32’den 36’ya yükselirken ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

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