Galatasaray, Young Boys’a elenirse ne olur? GS elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne mi gidecek?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.



GALATASARAY, YOUNG BOYS'A ELENİRSE NE OLUR?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybedecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.



LİG FORMATI UYGULANACAK



Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonunda geleneksel grup aşaması yerine lig formayı uygulanacak. Avrupa Ligi’nde yer alan takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman maçı oynayacak.



Takım sayısı Avrupa Ligi’nde 32’den 36’ya yükselirken ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak.