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Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 15. haftasında puan durumunda ikinci sırada yer alan Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. ile Yukatel Adana Demirspor, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçı tarihi...

Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Müsabaka beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00’te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.

Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 6 Aralık Çarşamba günü saat: 11.00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.

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