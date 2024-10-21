Galatasaray, Yunus Akgün'ün bonservisini belirledi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık geçiren ve sarı-kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün, ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun da ayrılışıyla birlikte Yunus, Teknik Direktör Okan Buruk'un da en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk teklif aldığı Yunus Akgün'ün bonservis bedelini belirlediği öne sürüldü.



Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri dikkate almayacağı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Yunus, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.