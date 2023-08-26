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Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını duyurdu

Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını duyurdu

'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, Leicester City'e kiralandı.

Sarı kırmızılılardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur.

Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

LEICESTER CITY'DEN PAYLAŞIM

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından Yunus Akgün'ü duyurdu. Kulüpten genç yıldız için "Leicester'a hoş geldin" yazılı paylaşım yapıldı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını duyurdu - 1

Kariyerinde 157 maça çıkan Yunus Akgün, 35 gol ve 38 asist yapma başarısı gösterdi.

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