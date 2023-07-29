Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Galatasaray RAMS Park'ta Zalgiris'le kozlarını paylaşacak. İlk maçta deplasmanda Zalgiris'le 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı maça mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray-Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-ZALGİRİS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Müsabakanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.



Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;



Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.



Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.



Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

YENİ TRANSFER DERVİŞOĞLU'NDAN GOL



Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.



2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.



Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.