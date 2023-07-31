Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray Zalgiris'i konuk edecek. Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı hakkında tüm detaylar...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.



Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabakanın yayıncı kanalı henüz net değil.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 500 ile 9 bin TL arasında değişiyor.



Bilet satışları, 31 Temmuz Pazartesi günü GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 1 Ağustos Salı günü saat 11.00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;



Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.



Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.



Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.