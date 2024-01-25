Galatasaray zirve takibini bırakmıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

İstanbulspor, Sambissa'nın 28. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada skoru eşitlerken, ikinci yarıda 79. dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

90+2'de Mauro Icardi penaltıdan attığı golle maç sonucunu belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 57 yaparak averaj farkıyla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.



SACHA BOEY KADRODA YER ALMADI



Mücadele öncesinde ayağında ağrı hisseden Sacha Boey, oynayamayacak durumda olduğunu belirterek riske edilmemesi için maç kadrosuna dahil edilmedi.



SNEIJDER'DEN SONRA İLK



Kerem Aktükoğlu, Süper Lig'de Wesley Sneijder'den (Mayıs 2014-Nisan 2015 arasında) bu yana Galatasaray'ın üst üste üç frikik golünü atan ilk oyuncu oldu.

