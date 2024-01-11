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Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

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, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı 'a konuk oldu.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Maç başladı

4' Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top dışarıya çıktı

6' Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin şutunu Fernando Muslera kurtardı

11' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nelsson şutu kornere gitti

12' Galatasaray'da Wilfred Zaha'nın şutu dışarıya çıktı

17' Kerem Aktürkoğlu'nun topu direkten döndü

22' Mertens'in sert vuruşu direkten döndü

27' Kerem Demirsay sarı kart gördü

33' Barrow'un etkili ortasında Kvet'in sert şutu direğin yanından dışarı çıktı

42' Sivasspor Koita ile gole yaklaştı. Koita'nın şutu üstten auta çıktı 

45+1  Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti

45+2 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

İkinci yarı başladı...

85' Sivasspor penaltı kazandı.

86' Sivasspor'dan Koita kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90' Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, zirve yarışında yara aldı - 1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Ali Turap-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Kerem D., Zaha-Mertens-Kerem A., Halil

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Kvet, Kvete, Barrow, Koita

Galatasaray, zirve yarışında yara aldı - 2
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