Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1' Maç başladı
4' Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top dışarıya çıktı
6' Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin şutunu Fernando Muslera kurtardı
11' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nelsson şutu kornere gitti
12' Galatasaray'da Wilfred Zaha'nın şutu dışarıya çıktı
17' Kerem Aktürkoğlu'nun topu direkten döndü
22' Mertens'in sert vuruşu direkten döndü
27' Kerem Demirsay sarı kart gördü
33' Barrow'un etkili ortasında Kvet'in sert şutu direğin yanından dışarı çıktı
42' Sivasspor Koita ile gole yaklaştı. Koita'nın şutu üstten auta çıktı
45+1 Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti
45+2 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
İkinci yarı başladı...
85' Sivasspor penaltı kazandı.
86' Sivasspor'dan Koita kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 1-1.
90' Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 1-1 berabere kaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Ali Turap-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Kerem D., Zaha-Mertens-Kerem A., Halil
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Kvet, Kvete, Barrow, Koita
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