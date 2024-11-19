Galatasaray'a Brezilyalı sol bek iddiası: 4 takım peşinde!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığının ardından sol bek arayışları devam ediyor.

Ara transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Wolfsburg forması giyen Rogerio'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

26 yaşındaki oyuncu için Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sau Paulo'nun devrede olduğu da kaydedildi.

Dizinden sakatlığı bulunan Rogerio'nun Ocak başında iyileşerek sahalara dönmesi bekleniyor.



Kariyerinde çıktığı 206 resmi maçın 160'ına sol bek pozisyonunda başlayan Brezilyalı futbolcu, 4 gol atıp, 13 asistlik katkı sağladı.