Galatasaray'a çalım atmak isteyen Fenerbahçe, Hakan için masada: Sözleşme ve maaş ayrıntısı!

Fenerbahçe, milli yıldıza 3+1 yıllık sözleşme sunacak. Çalhanoğlu'na yapılacak teklifin yıllık 8 milyon euro artık bonusları kapsayacağı belirtildi. Inter'in 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de aktarıldı.

GALATASARAY OLMADI



Hakan Çalhanoğlu’nun adı uzun süredir çocukluk takımı Galatasaray ile de anılıyordu. Galatasaray Yönetimi, Inter ile resmi temaslarda bulundu ancak taraflar arasında bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadı.



Inter’in beklentisinin oldukça üzerinde kalan talep nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.



Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt vermişti:



"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."