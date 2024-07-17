Galatasaray'a Copa Amerika şampiyonundan sağ bek

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sağ bek arayışları sürüyor.

Sky Sports'un haberine göre, sarı-kırmızılıların Sevilla'da forma giyen Gonzalo Montiel'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Arjantinli sağ bekin maliyeti ve şartları hakkında İspanyol ekibinden bilgi aldığı kaydedildi.

Copa America'da şampiyon Arjantin'in kadrosunda yer alan Montiel, turnuvada 6 maçta da forma giydi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

2021 yılında Sevilla'ya 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçirdi.

İngiliz ekibiyle 19 resmi maça çıkan Montiel, 3 asistlik katkı sağladı.

Arjantinli sağ bek, 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Sevilla'da ise 72 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı.

