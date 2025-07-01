Galatasaray'a gelir gelmez gidecek: Teklif yapan kulübün adı saklanıyor
Galatasaray'ın 2023'ün başında transfer ettiği Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Geride kalan sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer dönemini Bayern'den ayrılan Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak açan sarı - kırmızılılarda, gözler Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından ayrılacak oyunculara çevrildi.
Kiradan dönecek olan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DA KALMAYACAK
Son iki sezonu farklı takımlara kiralanarak geçiren İtalyan yıldızın, bu sezon da Galatasaray'da kalmayacağı öne sürüldü.
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Zaniolo, bu yaz transfer döneminde sarı - kırmızılılardan ayrılacak.
TEKLİF GELDİ
Haberin devamında deneyimli futbolcunun Serie A takımı Torino'ya satın alma opsiyonuyla önerildiği kaydedildi. Çizme ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyu öncelik olarak görmediği belirtildi.
Öte yandan Zaniolo için İspanya La Liga'da yer alan bir kulüpten ilgi olduğu ve gelen teklifin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun yarısını Atalanta, diğer yarısını ise Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan hücum oyuncusu, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta ise 5 gol - 1 asistlik bir grafik ortaya koymuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Galatasaray
- Nicolo Zaniolo