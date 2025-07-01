Galatasaray'a gelir gelmez gidecek: Teklif yapan kulübün adı saklanıyor

Geride kalan sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Transfer dönemini Bayern'den ayrılan Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak açan sarı - kırmızılılarda, gözler Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından ayrılacak oyunculara çevrildi.



Kiradan dönecek olan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'DA KALMAYACAK



Son iki sezonu farklı takımlara kiralanarak geçiren İtalyan yıldızın, bu sezon da Galatasaray'da kalmayacağı öne sürüldü.



Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Zaniolo, bu yaz transfer döneminde sarı - kırmızılılardan ayrılacak.