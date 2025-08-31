Galatasaray'a geliyor derken Fenerbahçe devreye girdi: Daha fazlasını verdiler

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Sarı lacivetlilerin ise 12 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği belirtilirken, İngiliz kulübünün Fenerbahçe ile masaya oturduğu ifade edildi.

OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

3-1'lik Çaykur Rizespor maçının ardından kaleci transferi hakkında konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:



"Maç içerisinde dışarıda ne oluyor bakamadık. En hareketli saatlerdeyiz. City'nin kaleci rotasyonu, birçok oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım birazdan o toplantıya katılacağım. Kaleciyle ilgili haber vereceğim."

