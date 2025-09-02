Galatasaray'a geliyor derken Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, İngiliz takımı Manchester City'den İsviçreli futbolcu Manuel Akanji'yi 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Inter, yeni sezondan kadro planlaması kapsamında transferin son gününde savunmaya takviye yaptı. Bir süredir ismi Süper Lig takımlarıyla da sıkça anılan İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Inter'e transfer oldu. Milano ekibi, İsviçreli futbolcuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı açıkladı.



Kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan 30 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Manchester City ile Premier Lig'de 26 maçta forma giydi.

