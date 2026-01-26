Galatasaray'a gidiyor derken bambaşka bir teklif aldı, dev paraya yanıt bekliyorlar
26.01.2026 09:21
Galatasaray'ın teklif yaptığı ancak Trabzonspor'un reddederek "40 milyon euro" altına satmayız dediği Oulai, Avrupa'dan dev teklif aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
Galatasaray'ın da istediği ancak anlaşma sağlanamayan Trabzonspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Chelsea'den 35 milyon sterlinlik bir teklif aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan futbolcuya teklifler olduğunu sarı kırmızılıların da teklif yaptığını ancak 40 milyon euronun altına satmayacaklarını açıklamıştı. (Africa Foot)
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın boşluğunu Patrik Schick ile doldurmayı planlıyor. (Hürriyet)
Bernardo Silva
SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR
Bournemouth, Arseniy Batagov için Trabzonspor'a 28 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.
Trabzonspor'un talebi 30 milyon euro. Taraflar anlaşmaya yakın. (Sabah)
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Silva'nın adı Galatasaray ile anılıyordu. (AS)
Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak, Beşiktaş'a önerildi. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Kabak Süper Lig'e dönebilir. (beIN Sports)
Ozan Kabak