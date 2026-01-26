Galatasaray'a gidiyor derken bambaşka bir teklif aldı, dev paraya yanıt bekliyorlar

Galatasaray'ın da istediği ancak anlaşma sağlanamayan Trabzonspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Chelsea'den 35 milyon sterlinlik bir teklif aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan futbolcuya teklifler olduğunu sarı kırmızılıların da teklif yaptığını ancak 40 milyon euronun altına satmayacaklarını açıklamıştı. (Africa Foot)

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın boşluğunu Patrik Schick ile doldurmayı planlıyor. (Hürriyet)