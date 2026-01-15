Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Ünlü isim "Olmayacak" diyerek açıkladı

NAPOLI MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 20 GÜN YOK

Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan üç hafta kadar uzak kalacağı öğrenilmişti.