Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Ünlü isim "Olmayacak" diyerek açıkladı
15.01.2026 17:50
Son Güncelleme: 15.01.2026 17:58
NTV - Haber Merkezi
Ara transferde sessizliğini koruyan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili ayrıntıları ünlü gazeteci açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde henüz sessizliğini bozmayan sarı-kırmızılıların gündemine Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu gelmişti.
INTER BIRAKMIYOR
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu devre arasında bırakmak istemiyor.
Hakan Çalhanoğlu aynı zamanda A Milli Takım'ın kaptanlığını da yapıyor.
Haberin devamında Serie A devinin transferde Galatasaray ile görüşmelere başlama niyetinde olmadığı aktarıldı.
Galatasaray Yönetimi'nin transfer görüşmeleri için Milano'da bulunduğu belirtilirken, Inter'in sarı-kırmızılılarla herhangi bir görüşmede bulunmadığına dikkat çekildi.
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için yaz dönemini beklemesi gerektiği ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu.
NAPOLI MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
EN AZ 20 GÜN YOK
Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan üç hafta kadar uzak kalacağı öğrenilmişti.