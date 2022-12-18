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Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti.

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir

Kulübünün Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı yapıldı.

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir - 1

Etkinlikte GS LEO Residences projesinde yer alan 186 dairenin 134'nün satışı, Dursun Özbek, Erden Timur ve Faruk Akbal'ın gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin büyük bölümünün satışı gerçekleştirilirken, son 4 daireyi Dursun Özbek aldı. Satıştan 1 milyar TL'nin üzerinde gelir elde edildiği öğrenildi.

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir - 2

Dursun Özbek, yaptığı konuşmada projeye ilgi gösterenlere teşekkür etti. Özbek, buradan gelecek gelirin, kulübün diğer önemli gayrimenkul projeleri için önemli kaynak olacağını aktardı.

Faruk Akbal ise iş birliğinden dolayı Galatasaray camiasına teşekkür ederek, "Galatasaray bizim için önemli ve değerli bir marka. Galatasaray'ın marka gücüne şahit olmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında statta ışık gösterisi de yapılırken, bazı şarkıcılar konser verdi.

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