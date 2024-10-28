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Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber: Önce cezalı duruma düştü sonra sakatlandı

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında yaptığı faul sonrası cezalı düştü. Ayhan maçında 55. dakikasında ise sakatlanarak saha kenarına gelmek zorunda kaldı.

Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber: Önce cezalı duruma düştü sonra sakatlandı

, Trendyol 'in 10. haftasında derbide 'ı konuk etti.

Savunma bölgesinde görev yapan Kaan Ayhan derbinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

SAKATLANARAK KENARA GELDİ

55. dakikada ise Ayhan, sakatlık yaşadı. Milli futbolcu sakatlık sonrası sahayı terk etti. 

Galatasaray ligin 11. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak. 

Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber: Önce cezalı duruma düştü sonra sakatlandı - 1
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