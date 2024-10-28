Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber: Önce cezalı duruma düştü sonra sakatlandı
Galatasaray'da Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında yaptığı faul sonrası cezalı düştü. Ayhan maçında 55. dakikasında ise sakatlanarak saha kenarına gelmek zorunda kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Savunma bölgesinde görev yapan Kaan Ayhan derbinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
SAKATLANARAK KENARA GELDİ
55. dakikada ise Ayhan, sakatlık yaşadı. Milli futbolcu sakatlık sonrası sahayı terk etti.
Galatasaray ligin 11. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
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