Galatasaray'a kötü haber: Icardi'ye dev teklif

Galatasaray'da bir sezonda attığı gollerle taraftarın büyük sevgisini kazanan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı kulüp, Paris Saint Germain'den (PSG) Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan'dan gelen bir haber sarı kırmızılıların tadını kaçırdı.

MAURO ICARDI'YE İKİ YIL İÇİN 80 MİLYON EURO



İtalyan spor sitesi Tuttomercatoweb'in Suudi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Al Shabab, Icardi'nin transferi için akıllara durgunluk veren bir teklifle geldi. PSG'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Suudi Arabistan kulübü, Arjantinli yıldıza ise toplam 80 milyon avro değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Mauro Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, haberde kısa süre içerisinde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.



26 MAÇTA 23 GOL, 8 ASİST



PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve 26 resmi maça çıktığı sarı kırmızılı formayla 23 gol, 8 asiste imza atmıştı.