Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber: Yıldız isim, Trabzonspor'a karşı yok!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi ekibin deneyimli savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart gördü. 15. dakikada gelişen Göztepe atağında Janderson'u faulle durduran Kolombiyalı stoper, hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaraylı Davinson Sanchez, ısınmada böyle yer aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Davinson Sanchez, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.



Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek.

