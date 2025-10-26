NTV.COM.TR

Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber: Yıldız isim, Trabzonspor'a karşı yok!

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ile Göztepe karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi ekibin deneyimli savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart gördü.

15. dakikada gelişen Göztepe atağında Janderson'u faulle durduran Kolombiyalı stoper, hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Davinson Sanchez, bu kartla birlikte gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek.

