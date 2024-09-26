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Galatasaray'a mağlup olan PAOK'ta kaleci arayışı başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan PAOK, kaleci arayışlarına başladı. Sezon başında takıma katılan Antonis Tsiftsis'in sakatlığının ardından Yunan temsilcisi yeni kaleci arayışlarını sürdürürken, Jiri Pavlenka'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'a mağlup olan PAOK'ta kaleci arayışı başladı

Yunanistan'ın son şampiyonu PAOK, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Yeni transfer Antonis Tsiftsis'in yaşadığı sakatlığın ardından ligdeki Volos maçında forma giyemezken,  Galatasaray mücadelesinin de maç kadrosunda yer almamıştı.

SDNA'nın haberine göre, yeni kaleci arayışlarına başlayan PAOK'un serbest oyuncu statüsünde bulunan Jiri Pavlenka'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.

32 yaşındaki deneyimli kaleci son olarak Werder Bremen forması giymişti. 

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