Galatasaray'a Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı müjdesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

