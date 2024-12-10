Galatasaray'a Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı müjdesi
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçı öncesinde idmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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