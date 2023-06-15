Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinden 5.7 milyon euro

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

Fransız ekibi, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Mısırlı golcünün bonservisinin alındığını duyurdu.

5.7 MİLYON EURO BONSERVİS



Nantes, Mohamed için sarı-kırmızılı ekibe 5.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Nantes formasıyla 52 maçta görev yapan Mohamed, takımına 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

