Galatasaray'a Osimhen şoku
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı.
Nijerya Milli Takımı'na katılan Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri 7. grup maçında Ruanda karşısında maça ilk 11'de başladı.
Yıldız futbolcu karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlandı ve yerini Dessers'e bıraktı.
Osimhen sahadan çıkarken teknik ekip, oyuncuya moral verdi.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in ağrı hissettiğini ve durumunun yarın belli olacağını açıkladı.
