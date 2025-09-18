Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber: Ne zaman sahalara dönecek?
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in ligdeki Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, bu akşam 22.00'de Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor.
OSİMHEN FORMA GİYEMEYECEK
Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen, Almanya'ya da götürülmedi.
DÖNÜŞ İÇİN HEDEF LIVERPOOL MAÇI
Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.
Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
- Victor Osimhen
- Sakatlık
- Galatasaray