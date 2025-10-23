Galatasaray'a övgü: "Ders olarak maçı izlesinler"

"SİNİR BOZUCU BİR SABIR"



Bodo Glimt erken gole rağmen sinir bozucu bir sabır ve soğukkanlılıkla devam etti. Galatasaray, skoru almışken hücum presin dozunu düşürebilirdi ama yapmadı. İİki ekip de başlangıç planına sadık kaldı. Oyun ciddi anlamda fiziksel olarak zorlayıcı hale geldi. Ligimizin standartlarının çok üstünde bir tempo ve oyun süresine çıkıldığını not alarak devam edelim. Norveçliler, düdükten sonra bile soluklanmadan oyuna başladı. Galatasaray’ın mücadele seviyesini de yukarı çeken buydu. (Umut Eken - Fanatik)



"DERS OLARAK MAÇI İZLESİNLER"



İngiliz Micheal Oliver 40 yaşında üç gün önce Liverpool-M.Unıted maçını 22 faul 2 sarı kartla tamamladı. Son İspanya ile olan milli maçımızı yönetmişti. UEFA'nın en formda ilk üç hakeminden biri. İlginçtir sık sık ağzını mikrofona değdirme 'tik' i var. Bir de maçlara sakızsız çıkmıyor! UEFA'nın ve hakemin Şampiyonlar Ligi markası maçın üstündeydi. MHK ve hakemlerimiz umarım bu kalite ve muhteşem yönetimi (17 faul 2 sarı kart) seyretmişlerdir. Seyretmedilerse seminerde ders olarak işlemeliler. İyi bir eğitim olur. (Mustafa Çulcu - Fotomaç)



"OKAN BURUK RESİTALİ"



Dünkü oyun baştan sona bir Okan Buruk resitaliydi. Genç yaşta şampiyonluk gösterilerini derinlik ve renk kazandıran, heyecan katan hoca dünkü Şampiyonlar Ligi maçını da sabır ve sükunet ile kazandı. Elbette bu kazançta Galatasaray’ın oynayan tüm oyuncularını da kutlamalıyız.



Milli arada Nijerya’ya gidip Benin’e karşı forma giyen ve golleriyle muhteşem bir üçleme (hat-trick) yapan Osimhen çabucak attığı iki golün ötesinde saydığım altı mutlak pozisyona daha girdi. Bu adam attığı en profesyonel golde bile amatör heyecanıyla oynuyor. Bu yüzden iki golle şovunu yaptıktan sonra baskı altında amatörlüğü tuttu, golleri kaçırdı. Canı sağolsun... (Bilal Meşe - Milliyet)