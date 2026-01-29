Galatasaray'a play-off'ta Lemina'dan kötü haber

Pep Guardiola: "Birçok şansı gole çevirmeliydik"

Pep Guardiola: "Birçok şansı gole çevirmeliydik"

Okan Buruk'tan play-off cevabı. "Kim gelirse gelsin cesur olmalıyız"

Okan Buruk'tan play-off cevabı. "Kim gelirse gelsin cesur olmalıyız"