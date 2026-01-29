Galatasaray'a play-off'ta Lemina'dan kötü haber
Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaştı.
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Lemina, İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından 19. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki üçüncü sarı kartını gören 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, play-off ilk maçında forma giyemeyecek.
Lemina, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid ya da Juventus ile oynayacağı ilk maçta takımda yer alamayacak.
Galatasaraylı Mario Lemina, Manchester City maçına ilk 11'de başladı.
SON 16'YA KALINMASI DURUMUNDA RAKİPLER
Galatasaray, son 16 turuna yükselmesi halinde ise Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ TARİHTE?
Devler Ligi'nde play-off turu ilk maçları 17-18 Şubat 2026, rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.