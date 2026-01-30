Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir. Kasa doldu

LİG DERECESİ VE YAYIN GELİRLERİ

Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan Aslan, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euro'nun daha sahibi oldu.

Yayın havuzundan ortalama 8 milyon 410 bin euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2 milyon 420 bin euro girdi.