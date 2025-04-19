Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yetecek

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligde 30 maça çıkan "Cimbom" 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 77 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.



Ligde 10 sezondur şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kazanması durumunda puan farkını yeniden 3'e çekecek.



Yarışta çok önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, şampiyonluk iplerini tamamen elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 maçının 5'ini kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin performansına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, birden fazla maçta puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertlilerin takılmasını bekleyecek.



İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA



Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajını da elinde bulunduruyor.



Galatasaray, Fenerbahçe ile sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yaptığı maçı 3-1 kazandı. RAMS Park'ta rakibiyle 0-0 berabere kalan "Cimbom" ikili averajı ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde Fenerbahçe'nin önünde yer alacak ve şampiyon olacak.



KALAN MAÇLARI



Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iki takımın sezonun kalan bölümündeki maçları şöyle:



Galatasaray: ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D), RAMS Başakşehir (E)



Fenerbahçe: Bellona Kayserispor (E), Gaziantep FK (D), Beşiktaş (E), RAMS Başakşehir (D), ikas Eyüpspor (E), Atakaş Hatayspor (D), TÜMOSAN Konyaspor (E)



PUAN ORTALAMASI ŞAMPİYONLUĞU GÖSTERİYOR



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde yakaladığı puan ortalamasını son 6 maçta da tutturursa şampiyonluğa ulaşacak.



Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 30 müsabakada 77 puan elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin uzun maratonunda maç başına 2,56 puan almayı başardı.



Galatasaray, bu puan ortalamasını kalan 6 maça yansıtması halinde 15 puanı geçecek. Bu da sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk için yeterli olacak.



ÇİFTE KUPA HEDEFLİYOR



Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde.



İyi başladığı UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan sarı-kırmızılı ekip, yoluna iki kulvarda birden devam ediyor. Süper Lig'deki yarışta önemli bir avantajı elinde tutan Galatasaray, Ziraaat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa 2 adım uzaklıkta.



Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde 22 Nisan Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanması durumunda finale yükselecek.



İşlerin yolunda gitmesi durumunda 8 resmi maça çıkacak Galatasaray, ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet alması halinde sezonu çifte şampiyonlukla kapatacak.