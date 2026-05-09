Galatasaray'a şampiyonluk için son 90 dakika. İlk 11 belli oldu
09.05.2026 18:46
Son Güncelleme: 09.05.2026 18:53
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin 11'i belli oldu.
Sarı kırmızılılar, konuk edeceği Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4., toplamda 26. zaferini ilan edecek.
Şampiyonluğunu ilan edebileceği maçta Samsunspor'a yenilen lider Galatasaray 33. haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi.
Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'sa 15. basamakta. Sami Uğurlu'nun ekibi son 4 maçının 3'ünde yenildi, 1 kez berabere kaldı.
RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.