Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında ve nereli? (Mauro İcardi kariyer bilgisi)

PSG forması giyen Mauro İcardi'nin adı son dönemlerde Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Galatasaraylı futbolseverler ise Mauro İcardi'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bilgileri sorguluyor. İşte Mauro İcardi'nin kariyer bilgileri.



MAURO İCARDİ KİMDİR?



9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario’da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu’ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’na kadar sürükledi.

Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.



14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı.

Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria’nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda.

2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.



Kanarya Adaları’nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı.

Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi İnter'e transfer oldu.



Arjantinli futbolcu şuan Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.



İCARDİ'NİN PERFORMANSI



Kariyeri boyunca toplamda 383 maça çıkan başarılı forvet oyuncusu toplamda 203 gol ve 43 asiste imza atmıştır.