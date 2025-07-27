Galatasaray’a transferde İngiltere engeli: İki ezeli rakip devrede

Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaşan Galatasaray, kaleci transfer için harekete geçti. Paris Saint- Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma’yla ilgilenen sarı-kırmızılılara temaslar olumlu ilerlerken İngiltere’den rakip çıktı.



İKİ EZELİ RAKİP İLGİLENİYOR



L'Equipe'de yer alan habere göre İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma için Manchester United ve Manchester City transfer yarışına girdi.



PSG, Gianluigi Donnarumma'nın ayrılığına, kaleci transferi yaptıktan sonra izin verileceği aktarılırken Fransız ekibi Lille'den Lucas Chevalier'i kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

