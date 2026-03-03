Ramazan imsakiyesi banner
Galatasaray'a UEFA'dan seyircisiz oynama cezası. Liverpool maçı öncesi açıklandı

03.03.2026 22:50

Son Güncelleme: 03.03.2026 23:42

NTV
Selim Başeğmezer

UEFA, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılılara verilen cezayı açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşmişti.

 

Sarı-kırmızılılar, İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla elemiş ve son 16 turuna yükselmişti.

 

UEFA, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynayacağı maç öncesi kulübe verilen cezayı açıkladı.

 

SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

 

UEFA, son 16 play-off turu rövanşında oynanan Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi.

 

GALATASARAY'DAN İTİRAZ

 

Galatasaray Yönetimi'nin cezanın iptali ya da ertelenmesi için UEFA'ya itirazda bulundu.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcuların Alanyaspor maçındaki gol sevinci.

TARAFTARLAR, DEPLASMANDA YOK

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Anfield Road'da oynanacak olan rövanş maçında Galatasaray'ı stadyumda destekleyemeyecek.

 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.

Reuters

Galatasaray taraftarı.

