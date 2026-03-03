Galatasaray'a UEFA'dan seyircisiz oynama cezası. Liverpool maçı öncesi açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılılar, İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla elemiş ve son 16 turuna yükselmişti.

UEFA, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynayacağı maç öncesi kulübe verilen cezayı açıkladı.

SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

UEFA, son 16 play-off turu rövanşında oynanan Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi.

GALATASARAY'DAN İTİRAZ

Galatasaray Yönetimi'nin cezanın iptali ya da ertelenmesi için UEFA'ya itirazda bulundu.