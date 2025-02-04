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Galatasaray'a veda eden Batshuayi'nin karnesi: 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu!

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Galatasaray'da 30 resmi maçta görev aldı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'a veda eden Batshuayi'nin karnesi: 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu!

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, macerası kısa sürdü. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a olduğunu açıkladı.

Yaz transfer döneminde 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı.

'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 30 resmi müsabakada görev alan Belçikalı futbolcu, 7 gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

HATAYSPOR MAÇINDA SON DAKİKADA ATTI

Batshuayi, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Hatayspor oynadıkları müsabakanın son dakikalarında attığı golle 'ın 2-1'lik skorla kazanmasını sağlarken, Bodrum FK mücadelesinde de 1-0'lık galibiyetin golünü kaydetti.

Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda yaptıkları maçta ise fileleri 2 kez havalandırdı.

3 BÜYÜKLERDE FORMA GİYEN İLK YABANCI FUTBOLCU

Batshuayi, Türkiye'de 'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 büyüklerde oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Batshuayi; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens'ten sonra 'ın 5. Belçikalı futbolcusu olmuştu.

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