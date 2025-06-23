Galatasaray'a veda eden Dries Mertens kararını resmen açıkladı: Yeni takımı beklenirken sürpriz

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da iki önemli ayrılık birden yaşanmıştı.



14 yıldır sarı - kırmızılı kaleyi koruyan, kaptanlık yapan Fernando Muslera ile Galatasaray'a üç sezon önce imza atan ve her sezonunda şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte veda etmişti.



İki futbolcu, düzenlenen özel törenle sarı - kırmızılı taraftarlarla vedalaşmış ve Galatasaray'dan ayrılmıştı.

SÜRPRİZ KARAR



Fernando Muslera'nın Arjantin'den Estudiantes'e gitmesi beklenirken, Dries Mertens'ten dikkat çeken bir karar geldi.

