Galatasaray'a veda eden Dries Mertens kararını resmen açıkladı: Yeni takımı beklenirken sürpriz
Galatasaray'da geçirdiği üç sezonun hepsinde şampiyoınluk yaşayan Dries Mertens'ten flaş bir karar geldi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da iki önemli ayrılık birden yaşanmıştı.
14 yıldır sarı - kırmızılı kaleyi koruyan, kaptanlık yapan Fernando Muslera ile Galatasaray'a üç sezon önce imza atan ve her sezonunda şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte veda etmişti.
İki futbolcu, düzenlenen özel törenle sarı - kırmızılı taraftarlarla vedalaşmış ve Galatasaray'dan ayrılmıştı.
SÜRPRİZ KARAR
Fernando Muslera'nın Arjantin'den Estudiantes'e gitmesi beklenirken, Dries Mertens'ten dikkat çeken bir karar geldi.
Belçikalı efsane, aktif futbolculuk yaşantısını noktaladığını açıkladı. 38 yaşındaki Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini duyurdu.
AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray'da forma giyen Mertens, kariyeri boyunca çıktığı 820 maçta 271 gol - 225 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray'da 136 maç oynayan Mertens, 25 gol - 44 asistlik bir grafik ortaya koydu.
Mertens'in kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa, 1 Hollanda Kupası, 1 HOllanda Süper Kupası, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
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