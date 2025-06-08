Galatasaray'a veda eden Muslera Türkiye'den ayrılmadı

14 yıllık Galatasaray macerası sona eren Muslera ailesiyle birlikte Antalya'nın Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyor.



Kaptan Muslera resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hala Türkiye'de olduğunu duyurdu.



Deniz kenarında ailesiyle fotoğraf paylaşan Muslera, Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.



Galatarasay’ın bu sezon başarılı futbolcuları arasında yer alan Yunus Akgün de kaptan Muslera gibi tatil için Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek'te tatil yapıyor.