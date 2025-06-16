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Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Morata, takımına dönüyor

İstanbul’daki tüm eşyalarını İspanya’ya gönderen Morata, bonservisini elinde bulunduran takımına dönecek.

Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Morata, takımına dönüyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, vedaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ocak 2026’ya kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan İspanyol golcünün, farklı bir takıma olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Morata ilk olarak bonservisini elinde bulunduran ’a dönecek. Ardından takımdaki durumuna göre kariyeri hakkında karar verecek.

KAÇAN PENALTI MORALLERİ BOZDU

Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.

Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Morata, takımına dönüyor - 1
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