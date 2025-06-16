Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Morata, takımına dönüyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, vedaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ocak 2026’ya kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan İspanyol golcünün, farklı bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.



Morata ilk olarak bonservisini elinde bulunduran Milan’a dönecek. Ardından takımdaki durumuna göre kariyeri hakkında karar verecek.

KAÇAN PENALTI MORALLERİ BOZDU



Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.



Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.

