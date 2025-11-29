Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?
29.11.2025 09:40
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Kritik derbi öncesi sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
İLK BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı." ifadelerine yer verildi.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in antrenmandaki görüntüsü.
DERBİYE YETİŞECEK Mİ?
Nijeryalı golcünün Fenerbahçe'ye karşı Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkması bekleniyor.
BEK KARARI
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy deplasmanında sol bekte Kazımcan Karataş'ı, sağ bekte ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirme ihtimali daha yüksek.
YUNUS AKGÜN VE LEMINA
Sakatlığı bulunan isimlerden Yunus Akgün'ün derbide forma giyme olasılığının düşük olduğu öğrenilirken, Mario Lemina'nın hazır olacağı bilgisine ulaşıldı.
Galatasaraylı Mario Lemina, geçen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında böyle yer almıştı.