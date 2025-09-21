Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Geri döndü
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Osimhen'in Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek.
