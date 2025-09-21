NTV.COM.TR

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Geri döndü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Geri döndü

, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Tümosan ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Osimhen'in Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Geri döndü - 1

, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta 'u konuk edecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...