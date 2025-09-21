Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Geri döndü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ



Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Osimhen'in Konyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

