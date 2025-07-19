Galatasaray'a yaka silktiren Napoli Başkanı için olay sözler: "Sakin kalamadığı tek konu Osimhen, bu bir kabus"
Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Yaz transfer döneminin en büyük merak konusu olan Victor Osimhen için artık sona yaklaşıldı.
Galatasaray, Nijeryalı golcü için 40 milyon euro peşin artı 35 milyon euro'yu 1 yıl içinde iki taksitle ödeme şartıyla teklifini yapmıştı.
Napoli bu teklifi kabul etmiş ancak sonraki satıştan pay maddesi eklemek istemişti. Sarı-kırmızlı kurmaylar, bu madde üzerinde yüzde bazında görüşmelerine devam ederken, transferde mutlu son epey yaklaşmıştı.
"SADECE GALATASARAY"
Suudi Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri reddeden yıldız golcü, sadece Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı.
Osimhen için yapılan görüşmelerde Galatasaray cephesini adeta bezdiren Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis için İtalya'da dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
"TAKINTI VE ÇİLE"
Il Mattino'nun haberinde Napoli Başkanı'nın Victor Osimhen'i takıntı haline getirdiği ve bu durumun çileye dönüştüğü ifade edildi.
Haberin devamında Aurelio De Laurentiis için şu ifadeler kullanıldı:
"SAKİN KALAMADIĞI TEK KONU OSIMHEN"
"Aurelio De Laurentiis'in sakin kalmakta zorlandığı tek bir konu var: Victor Osimhen. İki yıldır bir takıntı, bir kabus oldu. Önce sözleşmesi yenilendi sonra ise satışı imkansız hale geldi."
"ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ"
"Bugünlerde de transfer süreci çileye dönüşmüş gibi görünüyor. Bu durum, Aurelio De Laurentiis'i rahatsız ediyor çünkü her seferinde bir aksilik, öngörülemeyen bir olay yaşanıyor."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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