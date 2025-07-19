Galatasaray'a yaka silktiren Napoli Başkanı için olay sözler: "Sakin kalamadığı tek konu Osimhen, bu bir kabus"

Yaz transfer döneminin en büyük merak konusu olan Victor Osimhen için artık sona yaklaşıldı.



Galatasaray, Nijeryalı golcü için 40 milyon euro peşin artı 35 milyon euro'yu 1 yıl içinde iki taksitle ödeme şartıyla teklifini yapmıştı.



Napoli bu teklifi kabul etmiş ancak sonraki satıştan pay maddesi eklemek istemişti. Sarı-kırmızlı kurmaylar, bu madde üzerinde yüzde bazında görüşmelerine devam ederken, transferde mutlu son epey yaklaşmıştı.

"SADECE GALATASARAY"



Suudi Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri reddeden yıldız golcü, sadece Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı.