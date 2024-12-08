Galatasaray'a yeni formül: Bankalar Birliği'nden çıkış planı değişti

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak faiz ödemesinden kurtulmak isteyen Galatasaray yeni bir formül buldu.

Sarı-kırmızılılar bu anlaşmadan çıkabilmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ni elden çıkarmayı düşünüyordu.

Ancak Sözcü gazetesine konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'nın satışına gerek kalmadığını ortaya koydu.

YENİ FORMÜL

Sarı-kırmızılılar sermaye artırımından gelecek gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak

Ayrıca sponsorlardan gelen 70 milyon euroluk gelirin de borcu kapatmak için yardımcı olacağı kaydedildi.

"GALATASARAY'IN HİÇBİR ŞEYE İHTİYACI KALMAZ"

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği'yle yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak "Bankalar Birliği’nden çıkmamız farz. A Planı’na göre Florya’da oluşacak kaynak. 2.6 milyar TL’lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Bir senede 1.5 milyar TL’ye yakın faiz ödüyoruz. Bütün kulüpler bu faiz ödemesinden kurtulmalı. Bu faiz ödemesi olmasa, Galatasaray’ın hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.

