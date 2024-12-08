Galatasaray'a yeni formül: Bankalar Birliği'nden çıkış planı değişti
Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ni elden çıkararak Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması bekleniyordu. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıları 1,5 milyar TL'lik faiz yükünden kurtaracak yeni formülü açıkladı.
Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak faiz ödemesinden kurtulmak isteyen Galatasaray yeni bir formül buldu.
Sarı-kırmızılılar bu anlaşmadan çıkabilmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ni elden çıkarmayı düşünüyordu.
Ancak Sözcü gazetesine konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'nın satışına gerek kalmadığını ortaya koydu.
YENİ FORMÜL
Sarı-kırmızılılar sermaye artırımından gelecek gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak
Ayrıca sponsorlardan gelen 70 milyon euroluk gelirin de borcu kapatmak için yardımcı olacağı kaydedildi.
"GALATASARAY'IN HİÇBİR ŞEYE İHTİYACI KALMAZ"
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği'yle yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak "Bankalar Birliği’nden çıkmamız farz. A Planı’na göre Florya’da oluşacak kaynak. 2.6 milyar TL’lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Bir senede 1.5 milyar TL’ye yakın faiz ödüyoruz. Bütün kulüpler bu faiz ödemesinden kurtulmalı. Bu faiz ödemesi olmasa, Galatasaray’ın hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.
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